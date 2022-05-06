Появилось видео с плененными при попытке прорыва с «Азовстали» бойцами ВСУ

Baza опубликовала видео с захваченными в Мариуполе украинскими военными

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченные при попытке прорыва с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видны две группы людей, лежащих на земле, — автор записи приказывает им не поднимать головы. Кроме того, одной из пленных женщин он поручает сделать перевязку военному с сильным ранением ноги.

Отмечается, что официального подтверждения видео на данный момент нет.

5 мая сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают блокировку «Азовстали». Также в районе промзоны продолжали работать гуманитарные коридоры.

Днем ранее в Кремле опровергли штурм завода и уточнили, что ситуация обострилась, так как боевики выходят на огневые позиции — их активность подавляется российскими военными.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В конце апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и назвал его нецелесообразным. 4 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что город находится под полным контролем российской армии, а остатки группировки ВСУ и нацбатов, по его словам, полностью заблокированы на «Азовстали».