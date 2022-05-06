Российский фондовый рынок открылся ростом

Торги на Мосбирже 6 мая открылись ростом фондовых индексов

В пятницу, 6 мая, на открытии торгов Московской биржи российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,02 процента, до 2405,2 пункта, а индекс РТС — на 0,96 процента, до 1130,9 пункта, свидетельствуют данные площадки.

К началу торгового дня курс доллара остался на прежнем уровне в 67 рублей, курс евро незначительно вырос — на 0,02 процента до 65,887. Нефть марки Brent выросла на 0,25 процента до 111,18 доллара за баррель, WTI показала аналогичный рост на 0,25 процента до 108,53 доллара за баррель.

По оценке аналитиков «Альфа-капитала», рубль укрепляется за счет сохранения жестких рамок валютного контроля со стороны Центрального банка и профицита торгового баланса. Импорт в Россию снижается, что сокращает спрос на валюту, а экспортеры продолжают продавать на площадке 80 процентов своей валютной выручки. От максимумов, зафиксированных 10 марта, доллар США упал уже на 46 процентов в паре с рублем, евро — на 47 процентов.

В ходе валютных торгов 5 мая курс доллара впервые с марта 2020 года опускался ниже 66 рублей, как минимум одна сделка была проведена по цене 65,3 рубля. Эксперты не исключают, что российская валюта может продолжить рост, однако определяющее влияние на него будет оказывать административное регулирование, а не рыночные факторы.