Отечественные туристы массово устремились в два региона России в мае

«Туту.ру»: в мае туристы чаще всего ищут гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге

Отечественные путешественники массово устремились в два российских региона — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Москве и Санкт-Петербурге в мае. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, чаще всего соотечественники ищут гостиницы в столице— на нее приходится 23,3 процента всех бронирований по стране. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, где планируют провести отпуск 17,9 процента туристов. Замыкает тройку лидеров Сочи, на который приходится 6,6 процента броней.

В топ-10 востребованных направлений также попали Анапа (3,9 процента), Симферополь (3,9 процента), Казань (2,9 процента), Краснодар (2,6 процента), Екатеринбург (2,2 процента), Нижний Новгород (1,7 процента) и Ростов-на-Дону (1,6 процента).

Ранее сообщалось, что самым популярным у россиян видом транспорта для путешествий по стране назван самолет — на нем планируют добираться до места своего отпуска 37 процентов соотечественников. Далее следуют поезд, на котором в путешествие отправятся 29 процентов респондентов, и электричка, которую выбрали девять процентов участников опроса.