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Росгвардеец насмерть сбил российского школьника

В Краснодарском крае выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием росгвардейца

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Краснодарском крае выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого 31-летний сотрудник Росгвардии сбил 14-летнего подростка. Об этом 6 мая сообщает «Российская газета».

По данным издания, ЧП произошло в селе Новоукраинское Гулькевичского района края. Установлено, что погибший в темное время суток двигался по обочине дороги. Эксперты выясняют, был ли в крови силовика алкоголь в момент ДТП.

23 апреля сообщалось, что в Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девочек-подростков. Находясь за рулем ВАЗ, он сбил школьниц, шедших по краю проезжей части, а затем скрылся с места происшествия.

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Владимир Седов
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