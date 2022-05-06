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Звезда российского балета высказался о жизни за МКАД

Артист балета Максим Севагин рассказал, что жил за МКАД и добирался до работы на автобусе

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин рассказал, что жил в городе Московском за МКАДом. Свое мнение об этом месте он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

На данный момент звезда российского балета живет на проспекте Мира. До этого он жил в Новомосковском административном округе столицы. Ему нравилась тихая атмосфера района и близкое расположение к лесу. Однако Севагину доставляла неудобство транспортная доступность места.

«Но, конечно, добираться каждый день до работы тяжело — сначала автобус или маршрутка, потом метро. И после спектакля, когда я был еще артистом, было трудно в полусонном состоянии, очень уставшим, ехать домой. Но свои преимущества в этом тоже были, в метро я гораздо больше читал», — пояснил худрук.

Ранее российский актер Сергей Пускепалис восхитился железнодорожным сообщением между столицей и Подмосковьем. Он отметил, что его сын каждый день добирается до столицы на электричке — на дорогу у него уходит меньше часа.

Нина Ташевская
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