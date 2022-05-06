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В России запретили «Зеленого слоника»

Петербургский суд запретил распространение и показ фильма «Зеленый слоник» в России

Кадр: фильм «Зеленый слоник»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение фильма режиссера Светланы Басковой «Зеленый слоник» в России. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram.

Суд постановил удалить ленту из интернета. Во время разбирательства было установлено, что фильм причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних.

«Зеленый слоник» был снят в 1999 году на любительскую камеру. Главные роли в нем исполнили Сергей Пахомов, более известный под прозвищем Пахом, и Владимир Епифанцев. По сюжету их герои — два арестованных военнослужащих, отбывающих наказание в камере со стенами зеленого цвета. Фильм снят в нескольких жанрах, среди которых треш, психоделика, черная комедия и сплэттер (жанр отличается натуралистичной демонстрацией насилия).

Лента обрела популярность в интернете и стала мемом. Некоторые цитаты из фильма стали культовыми и используются в молодежной среде до сих пор. В марте 2017-го Епифанцев получил премию «За вклад в развитие жанра хоррор» российского фестиваля хоррор-фильмов «Капля» за участие в «Зеленом слонике». Сама картина была удостоена диплома II степени в категории полнометражных игровых фильмов конкурса «Любительское кино» кинофестиваля «Любить кино! — 2000» в Москве. В 2017 году стали появляться новости о сиквеле фильма, где персонаж Пахома становится президентом России.

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Элла Саад
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