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Xiaomi выпустила умную кровать

Xiaomi представила умную кровать для борьбы с храпом

Фото: Youpin Information Technology

Xiaomi выпустила умную кровать с интеллектуальным управлением. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Устройство под названием 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro оснащено интеллектуальной системой управления и электрическим приводом. По словам создателей умной мебели, выпущенная Xiaomi кровать позволяет бороться с храпом. В случае обнаружения посторонних звуков во время сна, устройство приподнимет спинку на 15 градусов — чтобы открыть дыхательные пути для подачи кислорода. «После того как храп прекращается, кровать автоматически возвращается в лежачее состояние, не нарушая сон», — говорится в материалах компании.

Электрическая кровать позволяет поднимать спинку до 60 градусов и выдерживать до 600 килограммов веса. Пользователи смогут сохранить настройки положения кровати для быстрого переключения.

8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro также имеет встроенные датчики, которые собирают информацию о сердцебиении и дыхании пользователей. Устройство получает информацию о движениях тела во время сна, оценивая качество отдыха.

Умная кровать будет доступна на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin, где ее стоимость составит 6399 юаней или около 62 тысяч рублей. После выхода в широкую продажу устройство будет доступно за 7399 юаней или около 73 тысяч рублей.

В конце апреля стало известно, что в январе-марте 2022 года россияне стали покупать больше умных камер и датчиков. Средний чек составил 7,4 тысячи рублей.

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Андрей Ставицкий
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