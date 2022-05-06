Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»

Spiegel удалило видео с рассказом эвакуированной с «Азовстали» украинки

Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта материал с рассказом эвакуированной с помощью российских военных с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе гражданки Украины Натальи Усмановой из-за «несоответствий». На это обратило внимание Junge Welt.

Речь идет о трехминутном видео под названием «Я думал, что я не выживу». В нем была показана, помимо прочих, Наталья Усманова, работавшая на заводе до начала спецоперации. Она рассказала, что члены националистического батальона «Азов» несколько раз препятствовали эвакуации мирных жителей, держа их в бункерах. Женщина также сообщила, что после эвакуации ее семья решила не возвращаться на Украину, и добавила, что «Украина умерла для меня как государство».

Speigel временно удалило видео из-за «запоздало выявленных несоответствий в содержании».

Между тем в пресс-службе издания заявили РИА Новости, что все еще находятся в процессе выяснения этого вопроса. «Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — пояснили там.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь». Кроме того, он выразил надежду на то, что продолжение координации Москвы и Киева поможет увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода гражданских.