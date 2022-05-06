Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»

Spiegel удалило видео с рассказом эвакуированной с «Азовстали» украинки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта материал с рассказом эвакуированной с помощью российских военных с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе гражданки Украины Натальи Усмановой из-за «несоответствий». На это обратило внимание Junge Welt.

Речь идет о трехминутном видео под названием «Я думал, что я не выживу». В нем была показана, помимо прочих, Наталья Усманова, работавшая на заводе до начала спецоперации. Она рассказала, что члены националистического батальона «Азов» несколько раз препятствовали эвакуации мирных жителей, держа их в бункерах. Женщина также сообщила, что после эвакуации ее семья решила не возвращаться на Украину, и добавила, что «Украина умерла для меня как государство».

Speigel временно удалило видео из-за «запоздало выявленных несоответствий в содержании».

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Между тем в пресс-службе издания заявили РИА Новости, что все еще находятся в процессе выяснения этого вопроса. «Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — пояснили там.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь». Кроме того, он выразил надежду на то, что продолжение координации Москвы и Киева поможет увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода гражданских.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину
Россияне назвали критерии идеальной работы
Европа определилась со сроком договоренностей о запрете на российскую нефть
Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе
Приложения НТВ удалили из App Store
Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая
В Москве пропали туристы из Ирана
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании
В России запретили «Зеленого слоника»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.