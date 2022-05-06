Инвестстратег Суверов назвал меры ФРС США против инфляции недостаточными и запоздалыми

В России объяснили неспособность США сдержать рост цен. Как сообщил в беседе с агентством «Прайм» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, Федеральная резервная система (ФРС) США в настоящее время проигрывает битву с инфляцией. Он назвал повышение учетной ставки на 0,5 процента и прогноз на уровне 2,75 процента к концу 2022 году недостаточными и запоздалыми мерами.

Эксперт напомнил, что рекордную инфляцию 1980-х годов в Соединенных Штатах удалось победить главе Федерального резерва Полу Волкеру. Одной из мер противодействия стало повышение учетной ставки до 22,4 процента при инфляции в 14,8 процента. Спустя два года поддержания высокой ставки инфляция сократилась до трех процентов.

«Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас», — подчеркнул Суверов, добавив, что нынешние уровни роста цен «немыслимы для США».

Инвестстратег добавил, что ФРС трудно решиться на радикальные меры в условиях дефицита бюджета и закредитованности экономики. Он пояснил, что правительство Соединенных Штатов пытается помочь в сокращении темпов инфляции, сокращая стимулирующие фискальные программы и снижая дефицит бюджета до допандемийного уровня менее пяти процентов ВВП, однако этого недостаточно.

Суверов указал, что отказ от российской нефти и рост цен на энергоносители только усугубит остроту проблему. Одним из последствий он назвал обесценивание сбережений, которое становится глобальным трендом.

Ранее стало известно, что цены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет. Стоимость фьючерсов доходила до отметки в 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 290 долларов за тысячу кубометров.

