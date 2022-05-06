В России запустили урезанные страховые полисы по сниженной цене

«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене

Страховые компании в России запускают урезанные продукты по более низкой стоимости, чтобы сделать их доступными для клиентов на фоне кризиса и роста цен. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что предложения с франшизой или ограниченным набором рисков увеличиваются в сегментах каско, добровольного медицинского и имущественного страхования. На них уже существует повышенный спрос или таковой ожидается в ближайшее время, заявляют эксперты.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов объяснил, что урезанные продукты не покрывают часть страховых случаев, а при франшизе клиент должен будет доплатить, обращаясь по страховке.

В «Ингосстрахе» сообщили, что в случае франшизы застрахованный сможет самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую оплатит в случае ущерба, и в целом сэкономить до 15-30 процентов стоимости страховки. Эксперты подсчитали, что доля желающих застраховаться на таких условиях составляет более 40 процентов.

Доля «мини-каско» в кризис может увеличиться до 20 процентов из-за снижения покупательной способности населения, а экономия по сравнению с полным вариантом достигает 80 процентов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2022 года в России поменялась система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ, скидки за безаварийную езду) при расчете цены полиса ОСАГО. Максимальная скидка для водителей, которые в 2022 году не совершат ни одной аварии, увеличится и составит 54 процента.

