Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России запустили урезанные страховые полисы по сниженной цене

«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Страховые компании в России запускают урезанные продукты по более низкой стоимости, чтобы сделать их доступными для клиентов на фоне кризиса и роста цен. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что предложения с франшизой или ограниченным набором рисков увеличиваются в сегментах каско, добровольного медицинского и имущественного страхования. На них уже существует повышенный спрос или таковой ожидается в ближайшее время, заявляют эксперты.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 мая: Ставки по ипотеке, выплаты на детей и повышение пенсий
Что изменится в жизни россиян с 1 мая:Ставки по ипотеке, выплаты на детей и повышение пенсий
1 мая 2022
Без бумажки ты... Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Без бумажки ты...Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
20 октября 2017

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов объяснил, что урезанные продукты не покрывают часть страховых случаев, а при франшизе клиент должен будет доплатить, обращаясь по страховке.

В «Ингосстрахе» сообщили, что в случае франшизы застрахованный сможет самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую оплатит в случае ущерба, и в целом сэкономить до 15-30 процентов стоимости страховки. Эксперты подсчитали, что доля желающих застраховаться на таких условиях составляет более 40 процентов.

Доля «мини-каско» в кризис может увеличиться до 20 процентов из-за снижения покупательной способности населения, а экономия по сравнению с полным вариантом достигает 80 процентов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2022 года в России поменялась система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ, скидки за безаварийную езду) при расчете цены полиса ОСАГО. Максимальная скидка для водителей, которые в 2022 году не совершат ни одной аварии, увеличится и составит 54 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН заявила о начале эвакуации гражданских с «Азовстали»
В Роспотребнадзоре объяснили риск повторно заболеть COVID-19
В России запустили урезанные страховые полисы по сниженной цене
Назван срок службы лифтов в Москве
Россия заявила о регулярном открытии гумкоридоров с «Азовстали» без призывов ООН
В Польше заявили об отправке военных на Украину
Популярный российский блогер попал в смертельную аварию в центре Москвы
Байден назвал американцев «нацией иммигрантов»
Генерал США призвал создать бригады НАТО из украинцев для боев с Россией
Ряду россиян напомнили о праве на бесплатную путевку в санаторий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.