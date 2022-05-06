Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Нидерландах несколько человек пострадали в результате стрельбы

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы под Роттердамом в Нидерландах

Фото: Ddp / Globallookpress.com

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на окраине города Роттердам в Нидерландах. Сообщение об этом появилось в эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.

По данным нидерландского телевидения, инцидент произошел на ферме в муниципалитете Алблассердам под Роттердамом. Человек, который открыл стрельбу, в настоящее время задержан полицией. Также неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

5 мая по меньшей мере три человека погибли при нападении в городе Эльад, расположенном к востоку от Тель-Авива. На прохожих совершили нападение двое мужчин, у одного из них был топор, у другого — пистолет. Еще трое получили ранения, полиция начала расследование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину
Россияне назвали критерии идеальной работы
Европа определилась со сроком договоренностей о запрете на российскую нефть
Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе
Приложения НТВ удалили из App Store
Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая
В Москве пропали туристы из Ирана
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании
В России запретили «Зеленого слоника»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.