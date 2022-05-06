В Нидерландах несколько человек пострадали в результате стрельбы

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы под Роттердамом в Нидерландах

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на окраине города Роттердам в Нидерландах. Сообщение об этом появилось в эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.

По данным нидерландского телевидения, инцидент произошел на ферме в муниципалитете Алблассердам под Роттердамом. Человек, который открыл стрельбу, в настоящее время задержан полицией. Также неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

5 мая по меньшей мере три человека погибли при нападении в городе Эльад, расположенном к востоку от Тель-Авива. На прохожих совершили нападение двое мужчин, у одного из них был топор, у другого — пистолет. Еще трое получили ранения, полиция начала расследование.