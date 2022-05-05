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В Израиле три человека погибли при нападении мужчин с топором и пистолетом

Три человека погибли при нападении мужчин с топором и пистолетом в городе Эльад в Израиле

Фото: Pixabay

По меньшей мере три человека погибли при нападении в городе Эльад, расположенном к востоку от Тель-Авива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Израиля.

По их данным, на прохожих совершили нападение двое мужчин, у одного из них был топор, у другого — пистолет. Еще трое получили ранения, полиция начала расследование.

Местных жителей просят укрыться в безопасных местах.

В марте и апреле в Израиле также произошла серия терактов. 27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Еще пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Также один человек был тяжело ранен в городе Рамат-Ган. Кроме того, в апреле неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Израиле.

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Марина Совина
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