В результате обстрела кафе на юге Израиля пострадали пять человек

По меньшей мере пятеро пострадали при нападении неизвестных на посетителей кафе в Израиле

Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Израиле, в результате нападения пострадали по меньшей мере пять человек. О произошедшем сообщает газета Times of Israel.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 8 апреля. Один из потерпевших находится в критическом состоянии, еще у четверых ранения средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов 9 апреля задержали нескольких подозреваемых в причастности к преступлению.