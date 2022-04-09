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В результате обстрела кафе на юге Израиля пострадали пять человек

По меньшей мере пятеро пострадали при нападении неизвестных на посетителей кафе в Израиле

Фото: Ariel Schalit / AP

Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Израиле, в результате нападения пострадали по меньшей мере пять человек. О произошедшем сообщает газета Times of Israel.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 8 апреля. Один из потерпевших находится в критическом состоянии, еще у четверых ранения средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов 9 апреля задержали нескольких подозреваемых в причастности к преступлению.

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Варвара Кошечкина
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