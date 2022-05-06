Минобороны заявило о сбитом украинском Су-27

Минобороны России сообщило об уничтожении семи беспилотников и истребителя Су-27 ВСУ

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников, а также сбили в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной неспублики (ЛНР) один принадлежащий ВСУ истребитель Су-27. Об этом в пятницу, 6 мая, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 27 военных объектов Украины, среди которых — три склада с боеприпасами.

По словам Конашенкова, российские силы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе Изюма на Украине.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении в согражданам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.