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Минобороны заявило о сбитом украинском Су-27

Минобороны России сообщило об уничтожении семи беспилотников и истребителя Су-27 ВСУ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников, а также сбили в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной неспублики (ЛНР) один принадлежащий ВСУ истребитель Су-27. Об этом в пятницу, 6 мая, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 27 военных объектов Украины, среди которых — три склада с боеприпасами.

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По словам Конашенкова, российские силы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе Изюма на Украине.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении в согражданам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Евгения Куликова
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