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Биолог предупредила россиян о вреде заменителей сахара

Биолог Мальцева предупредила, что искусственные подсластители могут привести к диабету

Фото: Robert Anderson / Unsplash

Биолог Ирина Мальцева предупредила россиян, что искусственные заменители сахара могут причинять организму больше вреда, чем сам сахар. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам Мальцевой, употребление подсластителей повышает уровень инсулина в организме. «У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организма, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу. Идет выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет», — объяснила она.

Биолог отметила, что инсулин помогает организму усваивать глюкозу, которую человек получает из сахара. И если гормон попадает в кровь без необходимости, он может привести к развитию инсулинорезистентности, и в результате — к диабету второго типа, добавила она.

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«Мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель. Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было», — объяснила Мальцева.

Биолог посоветовала любителям сладкого избегать подсластителей и есть на десерт фрукты и ягоды.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали помогающий снизить уровень сахара в крови продукт. Отмечается, что уровень глюкозы в крови зависит не только от углеводов, но также от количества белков, жиров и клетчатки, которые присутствуют в пище.

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Рузанна Акмалтдинова
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