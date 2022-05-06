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Среда обитания

Огромные залежи сахара нашли в неожиданном месте

Немецкие ученые нашли залежи сахара под морскими водорослями

Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

На дне океана нашли огромные залежи сахара, о которых ранее не было известно. Неожиданное открытие сделали немецкие ученые из Института морской микробиологии имени Макса Планка во время исследования морских водорослей. Его результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Выяснилось, что луга водорослей способны вместить значительные запасы сахара. Он поступает в ризосферу (почву вокруг корней растений) в виде сахарозы, ее концентрация на морском дне в 80 раз выше нормальной. Глобально под водорослями может находиться около 1,3 миллиона тонн сладкого продукта — примерно столько же содержится в 32 миллиардах банок кока-колы.

Морские растения выделяют сахар в процессе фотосинтеза. При умеренном освещении они самостоятельно поглощают его для роста, а при избыточном — производят больше продукта, чем необходимо. Попавшие в ризосферу излишки сахарозы способны храниться долгое время, так как многие микроорганизмы не могут их поглотить из-за выделяемых водорослями фенольных соединений, замедляющих метаболизм большинства микробов.

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Залежи сахара под водорослями могут оказать значительное влияние на экологию. Морские растения эффективно поглощают образующийся в прибрежных экосистемах «голубой углерод». Скопление водорослей может в 35 раз быстрее впитать в два раза больше углерода, чем лес той же площади. Сейчас водоросли находятся под угрозой из-за человеческой деятельности и ухудшения качества воды. Ученые считают, что при исчезновении этих растений в атмосферу попадет не менее 1,5 миллиона тонн углекислого газа, полученного при разложении бактериями сахара.

В апреле в Испании обнаружили, что солнцезащитные крема представляют опасность для океана. Следы некоторых компонентов таких средств нашли в водорослях у побережья Майорки. Эксперты считают, что химикаты могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению, что приведет к разрушению подводных экосистем.

Александра Качан
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