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В Херсоне задержали готовившего 9 мая теракт мужчину

В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая по приказу теробороны мужчину

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Херсоне задержан готовивший 9 мая теракт мужчина. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Внутри силовики нашли специальную литературу, гранатомет, огнестрельное оружие, боеприпасы и тротил. Задержанный рассказал, что также занимался изготовлением коктейлей Молотова. По его словам, он действовал под давлением подразделения местной теробороны.

В СКР собираются тщательно изучить всю информацию для привлечения к ответственности причастных к организации теракта.

6 мая сообщалось, что в СКР возбудили дело после обнаружения в кафе под Херсоном тела мужчины со следами пыток.

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Владимир Седов
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