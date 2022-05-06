В Херсоне задержали готовившего 9 мая теракт мужчину

В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая по приказу теробороны мужчину

В Херсоне задержан готовивший 9 мая теракт мужчина. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Внутри силовики нашли специальную литературу, гранатомет, огнестрельное оружие, боеприпасы и тротил. Задержанный рассказал, что также занимался изготовлением коктейлей Молотова. По его словам, он действовал под давлением подразделения местной теробороны.

В СКР собираются тщательно изучить всю информацию для привлечения к ответственности причастных к организации теракта.

6 мая сообщалось, что в СКР возбудили дело после обнаружения в кафе под Херсоном тела мужчины со следами пыток.