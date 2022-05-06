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Стали известны подробности инцидента с тургруппой с детьми на Кубани

Тургруппа с 60 детьми оказалась заблокирована из-за подъема воды в реке Губс на Кубани

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Стали известны подробности спасения туристической группы на Кубани, запросившей помощь из-за ухудшения погоды, — туристы оказалась заблокированы из-за подъема воды в реке Губс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«На берегу реки Губс, в четырех километрах от станицы Баракаевской, группа оказалась заблокирована поднявшейся водой», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на помощь отправлены 20 спасателей «Кубань-СПАС», «Казак-СПАС», а также семь единиц техники, в том числе высокой проходимости.

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Валентина Процкова
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