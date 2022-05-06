Школьники помогли посеять лес в Новосибирской области

Школьники из Татарского района Новосибирской области помогли в высадке деревьев

Школьники из Татарского района Новосибирской области помогли посеять семена сосны на территории лесного питомника. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Помимо детей, в высадке деревьев приняли участие специалисты отдела лесных отношений по Татарскому лесничеству. По словам замначальника отдела Галины Вязовой, такие акции дают свои результаты.

«Хочу отметить, что в этом году мы получили саженцы, которые были посеяны ребятами из школьных лесничеств два года назад, они пойдут на озеленение города, территорий школ», — отметила она.

Вязовая добавила, что высадка новых деревьев необходима для восстановления экологической системы на территории района.

Всего в Новосибирской области намерены засеять около девяти гектаров леса. Сейчас в питомниках засеяно 104 килограмма семян сосны на площади 1,74 гектара. В планах также засеять ели, кедровые сосны, пихты и лиственницы.

Ранее, 18 апреля, стартовала природоохранная акция «Чистые леса Татарстана», в рамках которой проведут очистку территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Мероприятия пройдут в два этапа: с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября.