В США назвали Байдена катастрофой

Ведущий Fox News Карлсон назвал Байдена катастрофой и обвинил его в конфликте с Россией

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) раскритиковал президента США Джо Байдена, назвав политика катастрофой. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Джо Байден оказался не имеющей себе равных катастрофой. (...) Нашей стране еще не доводилось видеть таких вещей, которые с ней сделал Байден», — заявил Карлсон. Телеведущий обвинил лидера США в том, что он обрушил фондовую биржу и спровоцировал недостаток продовольствия. Во время президентства Байдена также произошел исторический рост инфляции, числа убийств и передозировок наркотиками, добавил он.

Помимо того, по мнению Карлсона, президент США втянул страну в конфликт с Россией. «Вместо того чтобы попытаться спасти гражданское население Восточной Европы, Джо Байден стремится к кровопролитной войне против России», — счел ведущий. Он также отметил, что Байден, вопреки своим обещаниям вернуть США в нормальное состояние, обеспечил стране «войну и экономический коллапс».

Ранее Карлсон призвал отстранить Байдена от власти из-за его политики поддержки Украины. Журналист выразил уверенность в том, что США грозит опасность, а руководство страны при этом ведет себя безрассудно.