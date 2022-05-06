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МИД ответил на угрозы Испании выслать российского посла

Захарова назвала угрозы Испании выслать посла России попыткой оказать давление
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о возможности высылки российского посла в Мадриде. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

По ее словам, сама постановка подобного вопроса и публичные рассуждения о том, высылать или нет главу дипмиссии, свидетельствуют о безрассудном копировании властями Испании линии наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также о неспособности Мадрида самостоятельно оценивать происходящие на Европейском континенте процессы. Захарова также назвала высказывания испанского министра попыткой оказать давление на руководителя российской дипмиссии.

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Марина Совина
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