МИД ответил на угрозы Испании выслать российского посла
Захарова назвала угрозы Испании выслать посла России попыткой оказать давление
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о возможности высылки российского посла в Мадриде. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
По ее словам, сама постановка подобного вопроса и публичные рассуждения о том, высылать или нет главу дипмиссии, свидетельствуют о безрассудном копировании властями Испании линии наиболее русофобских и озлобленных государств ЕС и НАТО, а также о неспособности Мадрида самостоятельно оценивать происходящие на Европейском континенте процессы. Захарова также назвала высказывания испанского министра попыткой оказать давление на руководителя российской дипмиссии.