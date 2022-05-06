Главный раввин Киева Асман рассказал о числе наемников из Израиля в украинской армии

Главный раввин Киева Моше Реувен Асман сообщил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат 200 наемников из Израиля, пишет EADaily.

В статье рассказывается об одном из таких служащих — 29-летнем старшем лейтенанте Максиме П. по кличке Дикий Гусь, который участвует в боевых действиях с апреля на херсонском направлении. Мужчина родился в Винницкой области Украины, однако в 2015 году переехал в Израиль вместе с матерью. В 2017 году был призван на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), после прохождения которой пошел на офицерские курсы. Как наемник Максим П. выехал на Украину в марте 2022 года.

На херсонском направлении Максим П. выполняет особые задания, которые составляют военную тайну ВСУ. При этом сам израильский офицер категорически против разглашения своего имени СМИ, а также демонстрации своих фотографий.

Отмечается, что в ЦАХАЛ к данному поступку отнеслись спокойно, пожелав военнослужащим поскорее вернуться в Израиль, чтобы продолжить офицерскую карьеру и применять полученные военные навыки во время службы в своей стране.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в рядах полка «Азов» Национальной гвардии Украины совместно с украинскими боевиками воюют израильские наемники. Она также заверила, что в распоряжении России есть подтверждающие этот факт видеоматериалы.

