Поставки в Россию из США упали в пять раз

Поставки в Россию из США сократились в пять раз после введения санкций

В марте, после введения санкций из-за специальной операции российских войск на Украине, поставки грузов из США в Россию упали в пять раз — с 497,5 миллиона долларов до 101,1 миллиона. Об этом свидетельствует внешнеторговая статистика Бюро переписей США, которую изучил РБК.

Этот результат стал абсолютным минимумом российско-американской торговли с 2002 года, когда ведомство начало вести помесячную статистику. Сокращение коснулось широкого спектра товаров, например, экспорт автомобилей упал более чем в четыре раза — с 83 миллионов долларов в феврале до 20 миллионов в марте. На таком же уровне оказались и продажи фармацевтической продукции, снизившись с 60 миллионов долларов до 14 миллионов.

Практически прекратились поставки американских двигателей для гражданских самолетов, поскольку жесткая лицензионная политика Минторга США по сути исключила экспорт в Россию широкого спектра авиационной продукции.

Поставки оборудования (двигатели, механизмы для бурения, сельскохозяйственные машины — всего 84 наименования) упали с 90 миллионов долларов до 20 миллионов в денежном выражении. Позднее под запрет попали поставки предметов роскоши, на которые в феврале пришлось почти 10 миллионов долларов экспорта.

При этом импорт из России, напротив, вырос на 6,5 процента по отношению к февралю — до 2,75 миллиарда долларов. В основном это произошло за счет сырой нефти — 363 миллиона долларов в марте против 63 миллионов в феврале. Эмбарго на импорт носило отложенный характер — США дали компаниям время на завершение заключенных до 8 марта контрактов.

В марте США закупили в России нефтепродуктов на сумму 1,35 миллиарда долларов, но после апреля эта статья импорта должна обнулиться. К середине лета также исчезнут поставки морепродуктов, с апреля прекратились поставки алмазов.

Евросоюз намерен последовать примеру США и ввести эмбарго на поставки российской нефти через девять месяцев. По крайней мере такие сроки назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.