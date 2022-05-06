Юрист назвал самую распространенную уловку мошенников в преддверии 9 Мая

Юрист Соловьев заявил, что перед 9 Мая мошенники часто представляются благотворителями

В преддверии 9 Мая мошенники чаще всего обманывают людей под видом представителей благотворительных организаций, которые якобы помогают ветеранам войны и труженикам тыла. Такую главную уловку мошенников перед Днем Победы назвал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем», — посоветовал юрист.

Он объяснил, что договор должен быть заключен в письменной форме — это позволит установить, что россиянин сам пожелал помочь благотворительной организации. Формами пожертвований могут быть перечисление денежных средств на расчетный счет организации и пожертвования в ящики-копилки, рассказал специалист. Также россияне могут помочь нуждающимся по СМС, с помощью электронного кошелька или платежных агентов.

Соловьев посоветовал помогать участникам Великой Отечественной войны адресно — это организуют местные власти. Он назвал главным фактором отказа от пожертвований тот факт, что физическое лицо собирает деньги на свою банковскую карту.

В последние месяцы в России снизилась активность мошенников. Как утверждают «Известия», с начала спецоперации число звонков злоумышленников уменьшилось в 10 раз, так как в ходе спецоперации были уничтожены криминальные кол-центры. Из-за этого мошенники стали действовать в одиночку, перейдя на «традиционные» рассылки с фишинговыми ссылками.