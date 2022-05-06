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Любовь Успенская предложила запретить творчество Моргенштерна

Певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская предложила запретить творчество рэпера Моргенштерна. Об этом она заявила в интервью «Новому радио», запись которого доступна на официальном YouTube-канале радиостанции.

Успенская выразила уверенность, что произведения хип-хоп-артиста негативно влияют на развитие подрастающего поколения. «Очень много есть такого говна, которое очень влияет на умы нашей молодежи. Такие вот, как Моргенштерн. Я, честно говоря, запретила бы это все», — сказала 68-летняя исполнительница.

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По ее мнению, песни отдельных современных звезд могут подтолкнуть к употреблению запрещенных веществ. «Дети слушают эту музыку, видят эту марихуану. И они думают — он же для них идол — надо ему подражать», — подытожила Успенская.

В феврале стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

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Сергей Равин
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