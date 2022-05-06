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Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в российском городе

Самолет российской авиакомпании Utair задел хвостом посадочную полосу при посадке в Уфе

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс СургутУфа, задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в российском городе Уфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что на борту лайнера ATR 72 находились 50 пассажиров. После инцидента самолет зарулил на стоянку и в штатном режиме высадил всех находившихся в самолете. В пресс-службе добавили, что при осмотре лайнера повреждений обнаружено не было .

Как пояснили РБК в аэропорту Уфы, воздушное судно вылетело обратно в Сургут с задержкой в два с половиной часа.

25 апреля самолет, летевший в Москву из Кемерово, экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности.

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Ксения Мельникова
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