Вильфанд спрогнозировал заморозки в восьми российских регионах

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал заморозки и сильный ветер в ряде регионов

В восьми регионах России в выходные 6 и 7 мая ожидаются заморозки. Ненастную погоду части россиянам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Так, минусовые температуры в ближайшие дни придут в Воронежскую область — температура воздуха в регионе опустится до трех градусов мороза. До минус пяти градусов похолодает в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Башкортостане и Пермском крае, до минус двух — в Ростовской области, до минус четырех — в Тамбовской.

«В пятницу на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, гроза, дождь, переходящий в снег. В Омской области 6 и 7 мая аналогичная ситуация — ветер до 28 метров в секунду, снег, дождь, резкое похолодание на 10-12 градусов», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что дождь и гроза с ветром 15-20 метров в секунду также придут в Краснодарский край. Помимо этого, на побережье от Анапы до Новороссийска порывы ветра достигнут 28 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал аномальный холод и мокрый снег в Москве в понедельник, 9 мая. В столице утром ожидается 3-5 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 1-6 градусов. Подобная погода будет ниже нормы на 7-9 градусов, утверждает метеоролог.