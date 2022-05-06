Мошенники научились обманывать японцев спекуляциями вокруг Украины

Asahi: в Японии мошенники начали обманывать граждан под видом сбора помощи Украине

В Японии мошенники научились обманывать граждан, спекулируя на темах вокруг Украины. Об этом сообщает газета Asahi.

Издание отмечает, что злоумышленники обычно используют телефонные звонки и представляются попавшими в беду родственниками, также они сообщают жертвам о якобы недоплаченной пенсии или вычетах за медицинские услуги.

«Теперь появилась и проблема мошенничества под видом сбора средств на помощь Украине», — говорится в материале. Основной категорией обманутых граждан являются пожилые люди.

За последние годы активность телефонных злоумышленников в Японии снижалась, но в настоящее время наблюдается всплеск. В 2021 году было зафиксировано более 14 тысяч случаев мошенничества, а сумма потерь составила 27,8 миллиарда иен (почти 13,9 миллиарда рублей).

Ранее японские владельцы кафе и магазинов, где основным блюдом является гречневая лапша соба, пожаловались на то, что вынуждены поднять цены на свой товар из-за ситуации вокруг Украины. Российскую гречку все еще можно импортировать, но нестабильность и перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.

