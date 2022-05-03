В Японии пожаловались на подорожание лапши из-за ситуации вокруг Украины

Reuters: лапша соба подорожала в Японии из-за нестабильных поставок гречихи из России

Японские владельцы кафе и магазинов, где основным бюдом является гречневая лапша соба, пожаловались на то, что вынуждены поднять цены на свой товар из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что значительная часть гречневой крупы, которая идет на приготовление лапши, поставляется из России, крупнейшего производителя гречихи в мире. Российскую гречку все еще можно импортировать, но нестабильность и перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.

Это создало сложности предпринимателям, поскольку глобальный скачок цен на сырьевые товары в сочетании с падением иены привел к росту цен. Соевый соус, мука, овощи, используемые для начинки темпура, а также рыба, из которой готовят бульон, выросли в цене.

«Поставщики сделали все, что могли, но на этот раз ситуация настолько сложная, что избежать повышения цен не удастся. Есть позиции, которые мне придется поднять на 10–15 процентов», — сказал один из владельцев заведений, продающих соба, Рю Исихара.

Цены на блюда с гречневой лапшой в его торговых точках варьируются от 290 до 550 иен (157-298 рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

По данным Японской ассоциации соба, несмотря на культовый статус этого продукта, в 2020 году Япония произвела только 42 процента своей потребности в гречке. По информации Министерства сельского хозяйства, этот разрыв восполняется за счет импорта, при этом Россия является третьим по величине источником гречихи с 2018 года.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что у японских властей есть опасения по поводу влияния ситуации вокруг Украины и, в частности, антироссийских ограничительных мер на бизнес и повседневную жизнь. Он отметил, что по поручению премьер-министра Фумио Кисиды его ведомство рассмотрит меры реагирования в связи с влиянием последних событий на экономическую деятельность.

