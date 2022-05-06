Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Президент Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации национального законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Речь идет о смене наименований ряда законов, правовых и экономических терминов. К примеру, закон обязывает заменить словосочетание «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» — на «работники», «агрегаты» — на «оборудование», «Украинская ССР» — на «Украина».

Также в республике прекратят действовать акты органов государственной власти СССР и УССР, кроме тех, что касаются суверенитета, границ и территориального устройства Украины.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в четверг, 5 мая. Он стал продолжением закона о декоммунизации, который приняли в 2015 году.