Украинские военные вернули в строй устаревшую пушку

Украинские военные вернули в строй устаревшую зенитную пушку АЗП-57

Устаревшую зенитную пушку АЗП-57 советского производства заметили в районе Харькова. Орудие, которое приняли на вооружение Советской Армии в 1950 году, вернули в строй украинские военные. Об этом сообщает «Российская газета».

Зенитную пушку буксировали с помощью грузовика ЗИЛ-130. Орудие предназначено для поражения воздушных целей. Автор материала предположил, что АЗП-57 будут применять для обстрела наземных объектов.

Проектирование АЗП-57 начали в 1944 году. Автоматическая пушка калибра 57 миллиметров входит в состав зенитно-артиллерийского комплекса С-60. АЗП-57 может поражать воздушные цели на высоте до 5000 метров и дальности до 6000 метров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-2М» уничтожили более 40 целей в ходе спецоперации на Украине.

В апреле в районе проведения спецоперации заметили модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин».

В октябре 2021 года в колонне техники правительственных войск Сирии заметили грузовик с автоматической пушкой АЗП-57.