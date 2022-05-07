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Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне

Минимальная стоимость квартиры в Барселоне составила почти 10 миллионов рублей

Фото: David Ramos / Getty Images

Российский спрос на покупку недвижимости в Барселоне падает два месяца подряд. В феврале 2022 года относительно января снижение составило почти 7 процентов, а в марте относительно февраля — 30 процентов, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, наиболее дорогой объект жилой недвижимости, который в настоящее время находится в открытой продаже в Барселоне, оценен в 761 миллион рублей по актуальному курсу евро. Этот бюджет позволит приобрести особняк площадью 1,9 тысячи квадратных метров.

Самой дешевой квартирой Барселоны эксперты называют объект площадью 70 квадратных метров, расположенный в районе Бон-Пастор. Его стоимость минимальна — 9,9 миллиона рублей. Всего в апреле 2022-го в городе экспонируется 441 вторичный объект недвижимости, подсчитали специалисты.

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Ранее эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций. По их оценкам, только в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. Они могут стать «запасным вариантом» для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости.

Нина Ташевская
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