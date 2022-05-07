Актер из лучшего фильма года купил особняк в Лос-Анджелесе

Актер Эухенио Дербес купил дом в Лос-Анджелесе за 14 миллионов долларов

Актер из «CODA: ребенок глухих родителей», который на кинопремии «Оскар» признали лучшим фильмом года, Эухенио Дербес купил особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dirt.

Дом находится в районе Энсино, Дербес отдал за него 14 миллионов долларов (более 948,5 миллиона рублей). Изначально объект стоил чуть менее 15 миллионов долларов. Помимо жилья в Энсино актеру также принадлежит дом в Беверли-Хиллз, который стоил 7,8 миллиона долларов.

В новом доме Дербеса площадью более тысячи квадратных метров есть 7 спален, 10 ванных комнат, гостиная, столовая, рабочий кабинет, кинотеатр, бар. Из окон открывается вид на город. На участке также оборудованы бассейн, СПА-зона, баскетбольная площадка, а также зона для отдыха и барбекю. Интерьер выполнен в современном стиле в светлых тонах с использованием дерева.

Ранее дом в Лос-Анджелесе купила звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс. Она заплатила за недвижимость 3,6 миллиона долларов. До Робертс домом владела актриса Минни Драйвер — она приобрела его в 2014 году за 2,5 миллиона долларов и сделала ремонт.