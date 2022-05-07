Во Франции собрались заменить российский газ сельскохозяйственными отходами

The Independent: во Франции собрались заменить газ из России биометаном к 2030 году

Во Франции планируют заместить к 2030 году долю российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов. Об этом пишет газета The Independent.

По информации британского издания, французские фермеры поддержали Европу в борьбе за «освобождение» от российского газа, запуская предприятия по производству биотоплива. Тем не менее, отмечается, что небольшие газовые станции, которые питают сотни или тысячи соседних хозяйств, вряд ли смогут быстро вытеснить огромные потоки газа из России. В то же время в издании подчеркивают, что биогаз является важной частью головоломки по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Авторы материала также отмечают тот факт, что после начала спецоперации России Франция предприняла ряд шагов, чтобы ускорить производство биометана. Согласно подсчетам представителей отрасли, в 2021 году биометан удовлетворял почти один процент потребностей страны в газе, в этом году его доля должна вырасти до двух процентов, а к 2030 году — до 20 процентов от общего потребления, что больше, чем Франция закупала в прошлом году у России.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова предсказала, что Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут следующими отказаться от покупки газа из России. По ее словам, в 2022 году у этих стран истекают соглашения о поставках российских энергоресурсов. Поэтому можно ожидать, что ряд из них откажутся от дальнейшего сотрудничества, объяснила эксперт.

