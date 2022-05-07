В Госдуме назвали плюсы параллельного импорта

Депутат Гутенев заявил о снижении цен на товары после ввода параллельного импорта

Идея Минпромторга разрешить параллельный импорт в России положительно отразится на национальной экономике. Это избавит российский рынок от дискриминации и повлияет на изменение цен. В разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев назвал главные плюсы этого решения.

Параллельный импорт против санкций

Введение параллельного импорта позволяет продавать товары, несмотря на запреты производителей, напоминает депутат.

«Я являюсь сторонником параллельного импорта. Если правильно назвать, то это исчерпание интеллектуальных прав на продукцию. Ранее мы в своей стратегии исходили из того, что для привлечения крупных инвесторов желательно создавать им льготные условия, при которых они сами смогут регулировать свои инвестиции и иметь гарантию эксклюзива продажи собственной продукции на нашем рынке, в результате чего падают серьезные деньги в нашу экономику», — сказал он.

Как показала практика, даже в бессанкционных условиях наши надежды не вполне оправдывались, а в условиях санкций мы понимаем, что то, на что мы рассчитывали, вряд ли возможно. Поэтому ввод параллельного импорта на широкую номенклатуру товаров не представляется правильным для нашей национальной экономики Владимир Гутенев депутат Госдумы

Против дискриминации

По словам парламентария, введение параллельного импорта позволит устранить дискриминацию российского рынка по ценовому признаку и качеству продукции.

«К сожалению, очень часто различные национальные общества защиты прав потребителей обращались с информацией о том, что одна и та же продукция зарубежных брендов для рынков России, Казахстана и Украины отличалась по качеству от того, что поставляется, например, в Германию при идентичной упаковке и одинаковых заявленных характеристиках. Такая информация была по поводу многих сегментов товаров. Вторая составляющая дискриминации рынка — это ценовая. Достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что в странах Евросоюза тот же товар стоил значительно дешевле, чем предлагался известным брендом в России. Это возникает из-за того, что полностью рыночная экономика после первой продажи официального дилера какого-то брендового товара дальше сохраняет полную свободу для перепродаж», — объяснил Владимир Гутенев.

Переход России на параллельный импорт — это наше будущее Владимир Гутенев депутат Госдумы

Ввод параллельного импорта необходим на те категории товаров, которые попали под ограничения после начала специальной операции России на Украине, отметил член нижней палаты парламента.

«На сегменты, где мы видим меры экономической войны по отношению к российскому рынку, абсолютно нормально обеспечить параллельный импорт. В целом приобретение с помощью параллельного импорта позволит сохранить и расширить ассортимент, во-вторых, мы сможем увидеть снижение цен. То, что Минпромторг вводит возможность параллельного импорта — разумный и правильный шаг», — заключил депутат.

Минпромторг объяснил, что не включил в утвержденный ранее перечень товаров параллельного импорта продукты питания, алкоголь и табак из-за опасений роста контрафакта, сообщает ТАСС.

Ранее ведомство опубликовало список, в который вошли 96 видов товаров. Среди них — косметика, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта по некоторым видам продукции. «Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — объяснил глава правительства. Мишустин отметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции в условиях санкций.

