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Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников в районе Одессы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам об уничтожении украинских беспилотников. Новые данные приводятся в субботу, 7 мая.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и других западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области.

Ранее Конашенков заявил, что в ночь на 7 мая оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 18 военных объектов Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Алевтина Запольская
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