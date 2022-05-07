Врач раскрыла простой способ снизить вред здоровью на майских праздниках

Врач Капнинская советует больше двигаться для снижения вреда здоровью в майские праздники

На майских праздниках нужно больше двигаться — это поможет улучшить кровообращение, а также усилить окислительно-восстановительные и обменные процессы. Простой способ снизить вред здоровью во время длинных выходных «Ленте.ру» раскрыла врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.

После праздников не стоит устраивать разгрузочные дни и голодание. По словам Капнинской, лучше всего есть каждые три-четыре часа, употребляя легкую еду — это поможет избежать переедания.

Мясо лучше отварить, а гриль или рыбу есть в небольшом количестве, посоветовала специалист.

«Лучше всего добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить большое количество жидкости для восстановления обменных процессов. Важно отказаться от соленой, острой пищи, исключить жирные продукты, копчености, сладкие газировки с красителями», — сказала она.

Капнинская добавила, что некоторые лекарства могут помочь организму легче перенести застолье и его последствия. Например, сорбенты, которые всасывают токсичные вещества. Но принимать их лучше перед сном или утром после праздника. Ферменты могут помочь улучшить пищеварение и помочь расщепить алкоголь. Также медик упомянула янтарную кислоту, которая оказывает антиоксидантное воздействие и благоприятно влияет на метаболизм.

Ранее диетолог-нутрициолог Ева Шишова рассказала, что от чувства тяжести и переедания после шашлыков поможет избавиться правильно организованный разгрузочный день. Для этого следует в течение дня питаться только белыми и зелеными овощами и фруктами, а также пить воду и чай без сахара и молока. Среди других вариантов — весь день употреблять только кисломолочные продукты либо только гречку.