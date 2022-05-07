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Власти ЛНР на один день переименуют Луганск

Власти ЛНР на один день переименуют Луганск в Ворошиловград в честь Дня Победы

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Власти Луганской народной республики (ЛНР) на один день переименуют Луганск в Ворошиловград в честь Дня Победы. Соответствующий указ уже подписал глава республики Леонид Пасечник, сообщил в своем Telegram-канале представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Город будет переименован 9 мая в соответствии с указом, подписанным Пасечником в 2020 году. В документе отмечается, что название «город Ворошиловград» будет использоваться наряду с наименованием «город Луганск» при проведении памятных мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.

Луганск ежегодно становится Ворошиловградом в такие памятные даты, как 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби, а также 14 февраля — День освобождения Луганска от фашистских захватчиков.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за угрозы обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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Алевтина Запольская
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