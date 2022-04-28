В ДНР отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Глава ДНР сообщил об отмене парада Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая отменены в Донецкой народной республике ДНР из-за угрозы обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

Политик назвал такое решение непростым и обосновал его угрозой для массовых акций в условиях боевых действий. «Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность», — сказал Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что считает безопасность граждан приоритетом властей. Провести праздничные мероприятия по случаю праздника он пообещал позже.

«Мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы», — пообещал Пушилин.

Ранее парад Победы отменили в Приднестровье. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский также обосновал это решение безопасностью граждан.