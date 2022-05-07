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Диетолог предупредила россиян о вреде безлактозных напитков

Диетолог Соломатина назвала овсяное, рисовое и ореховое молоко маркетинговой уловкой

Фото: Unsplash

Российский диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о вреде безлактозных напитков и назвала их популярность маркетинговым ходом. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в овсяном, рисовом и ореховом молоке отсутствуют витамин B12 и жирные кислоты, которые необходимы для здоровья. «Это совершенно другой продукт, плюс с добавлением фосфатов. Их добавляют для придания определенной консистенции, как в колбасы. Ничего хорошего организму он не несет», — пояснила она.

Кроме того, врач отметила, что при непереносимости лактозы обычное молоко можно заметить растительным, но в других случаях рекомендуется употреблять натуральный продукт.

В заключение диетолог добавила, что полезнее будет съесть овсяную кашу или цельные орехи, в которых содержатся все необходимые для организма вещества и клетчатка.

Ранее диетолог также предостерегла россиян от резкого похудения после майских праздников. По словам Соломатиной, это может ввести организм в состояние стресса.

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Мария Винар
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