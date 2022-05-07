Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог назвал выгодным для НАТО передел территории Украины

Политолог Грациани: НАТО выгоден передел территории Украины в пользу западных государств

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Передел территории Украины в пользу западных государств был бы выгоден НАТО. Об этом ТАСС заявил президент Международного института глобального анализа Vision&Global Trends политолог Тиберио Грациани.

По его словам, сейчас Киев подвергается риску потери своих территорий не только в пользу Польши, но и других соседних стран. Эксперт считает, что так как в настоящее время есть определенные сложности с приемом Украины в альянс, то НАТО не будет возражать против передела, потому что это устранит барьеры для расширения. Специалист подчеркнул, что это касается не только Польши, но и Венгрии.

Помимо этого, политолог объяснил, что если часть украинских территорий войдут в орбиту влияния соседних стран-членов НАТО, то с геостратегической точки зрения альянс еще ближе продвинется к границам России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России
Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Украиной
Московский шаурмист пожаловался на неблагодарных клиентов
Политолог назвал выгодным для НАТО передел территории Украины
В ДНР рассказали о вероятном нахождении на «Азовстали» старших офицеров с Запада
Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение
Российский вратарь НХЛ рассказал об отношении к себе в США
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по населенному пункту в ЛНР
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне
Столичный повар рассказал о реальном составе московской шаурмы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.