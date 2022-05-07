Политолог назвал выгодным для НАТО передел территории Украины

Политолог Грациани: НАТО выгоден передел территории Украины в пользу западных государств

Передел территории Украины в пользу западных государств был бы выгоден НАТО. Об этом ТАСС заявил президент Международного института глобального анализа Vision&Global Trends политолог Тиберио Грациани.

По его словам, сейчас Киев подвергается риску потери своих территорий не только в пользу Польши, но и других соседних стран. Эксперт считает, что так как в настоящее время есть определенные сложности с приемом Украины в альянс, то НАТО не будет возражать против передела, потому что это устранит барьеры для расширения. Специалист подчеркнул, что это касается не только Польши, но и Венгрии.

Помимо этого, политолог объяснил, что если часть украинских территорий войдут в орбиту влияния соседних стран-членов НАТО, то с геостратегической точки зрения альянс еще ближе продвинется к границам России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

