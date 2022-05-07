Кофту Зеленского продали на аукционе за семь с половиной миллионов рублей

Кофту Зеленского продали на аукционе Christie’s в Лондоне за семь с половиной млн рублей

Кофту президента Украины Владимира Зеленского продали на благотворительном аукционе Christie’s в Лондоне. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, кофта цвета хаки ушла с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов (более семи с половиной миллионов рублей). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом торгов призвал участников «тратить по-крупному» и заявил, что стоимость лота должна значительно превышать стартовую — 50 тысяч фунтов стерлингов. Зеленский выступил перед участниками аукциона по видеосвязи и поблагодарил Британию и Джонсона за поддержку. Все средства, вырученные с продаж, будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Также на аукционе были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, и тур по столице с мэром города Владимиром Кличко.

Ранее Джонсон и Зеленский обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. «Лидеры обсудили развитие событий на поле боя и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, они обсудили вопрос предоставления оружия более высокой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан», — сказано в заявлении кабмина Соединенного Королевства.