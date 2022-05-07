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В городе Счастье запустили Луганскую ТЭС

Глава ЛНР Пасечник запустил Луганскую ТЭС в городе Счастье после разминирования

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник дал старт запуску 13-го энергоблока Луганской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в городе Счастье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно нагружать энергоблок», — сказал Пасечник, нажимая кнопку запуска. Глава республики назвал запуск электростанции очень знаковым, так как, по его словам, таких повреждений не получала еще ни одна ТЭС на территории Украины.

Территория ТЭС при отходе украинских войск была заминирована, станцию готовили к подрыву. После перехода города под контроль ЛНР началось ее разминирование. По данным противоминного центра, саперы, в том числе российские, обследовали 35 гектаров территории и обезвредили около 250 взрывоопасных предметов.

22 февраля из-за попадания снаряда на Луганской ТЭС произошел пожар, работа предприятия была остановлена.

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Алевтина Запольская
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