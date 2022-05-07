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Туристам-одиночкам дали совет

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам-одиночкам предупреждать о планах близких

Фото: Danka & Peter / Unsplash

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин порекомендовал путешественникам-одиночкам обязательно предупреждать о своих планах на отпуск близких. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предупредил об опасностях такого вида туризма.

Выбор направления

«В одиночное путешествие, конечно, можно отправиться. Тут важно какие виды путешествий предпочтительны. Если спортивный, экстремальный, то, конечно, можно поехать и на Северный Кавказ, и на Алтай. Крайне интересно можно съездить на северо-запад, в Карелию», — поделился он.

Одиночный путешественник может отправиться в отпуск как самостоятельно, так и присоединиться к группе. «Это разные вещи, конечно, и по стоимости и по содержанию. Если уж совсем одному ехать, то необходимо обладать достаточными опытом и навыками для того, чтобы обеспечить себе безопасность и чтобы все те услуги, которые ты бронируешь, были тебе обеспечены. Одному будет подороже, это надо понимать. Группа всегда получает бонусы и привилегии», — указал Барзыкин.

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Путешественнику, решившемуся ехать отдыхать одному, необходимо тщательно проанализировать свой маршрут и быть готовым брать на себя ответственность, предупредил эксперт.

Прежде всего, надо предупреждать о своем отпуске. «На маршрут, если он более менее безопасный, можно выйти и одному, но нужно чтобы ваше направление знали хотя бы близкие и знакомые. Их необходимо оповестить о том, куда вы и на сколько отбываете. Если это выход на опасный маршрут, то на него нужно во-первых регистрироваться, чтобы вас могли найти, если вы не выйдите на какую-то контрольную точку. Ну и я бы посоветовал, если вы выбираете маршруты с повышенной сложностью, все-таки пользоваться услугами проводника», — посоветовал Барзыкин.

Если говорить об экстремальных турах, то периодически достают из пещер с троп таких вот путешественников

Юрий БарзыкинВице-президент Российского союза туриндустрии

«Подвернутая нога может нести угрозу жизни»

Еще один обязательным условием самостоятельного путешествия является хорошая экипировка. Не важно куда отправится путешественник-одиночка, в горы или на обычный отдых на море, у него с собой должны быть все необходимые комплекты одежды по сезону, необходимое для выбранного вида туризма снаряжение и аптечка, резюмировал специалист.

В первую очередь вы, как самостоятельный путешественник, должны уметь оказать помощь себе. Потому что даже подвернутая нога где-то в горах может стать угрозой жизни. Не стоит преувеличивать свои возможности и надеяться на авось

Юрий БарзыкинВице-президент Российского союза туриндустрии

Ранее были названы самые бюджетные направления путешествий в летний период для россиян. Так, Тюмень, Кисловодск и Калининград вошли в тройку самых демократичных по ценам векторов для туризма.

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Виктория Немис
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