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Трамп раскритиковал лидеров США за их позицию по ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что опасается миллионов смертей из-за позиции лидеров США по Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что опасается смертей миллионов людей из-за позиции лидеров США по Украине. Об этом он рассказал, выступая на митинге в штате Пенсильвания, передает РИА Новости.

По его словам, американские лидеры не ведают, что они творят в данной ситуации. Так, ведущие политики США не знают, как взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, говорят неправильные вещи в неправильное время, ничего не знают о психологии и необходимых мерах для того, чтобы положить конец этому безумию, считает Трамп.

Помимо этого, экс-глава государства добавил, что нынешний период является самым опасным временем в истории США по причине невероятной силы современного вооружения. Трамп также сказал, что при нем кризиса на Украине бы не было.

Ранее Трамп ответил президенту США Джо Байдену на критику своих сторонников из движения Make America Great Again (MAGA). Он подчеркнул, что действующий лидер не должен негативно высказываться об оппонентах, которые спасают США. «MAGA спасает Америку. Наша страна движется в ад», — заявил экс-глава Белого дома. Трамп добавил, что последствиями президентства Байдена стала инфляция, некомпетентный вывод войск из Афганистана и неуважение к Соединенным Штатам во всем мире.

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Марина Совина
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