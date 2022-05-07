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Суд отклонил иск Трампа к Twitter

Суд Калифорнии отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к компании Twitter
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к компании Twitter. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Исправленный иск отклонен», — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии. Известно, что Трамп требовал восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Также Трамп вместе с несколькими истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Ранее Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и Space X Илоном Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.

Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий.

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Марина Совина
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