Суд отклонил иск Трампа к Twitter

Суд Калифорнии отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к компании Twitter

Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к компании Twitter. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Исправленный иск отклонен», — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии. Известно, что Трамп требовал восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Также Трамп вместе с несколькими истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Ранее Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и Space X Илоном Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.

Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий.