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Глава ВОЗ приехал на Украину

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус прибыл на Украину с рабочим визитом
Тедрос Гебрейесус

Тедрос Гебрейесус. Фото: РИА Новости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус приехал на Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку», — написал глава ВОЗ. Он также добавил, что в ходе рабочего визита встретится с украинскими сотрудниками ВОЗ. До этого Гебрейесус побывал в медицинском центре, принимающем беженцев с Украины в Польше.

Ранее стало известно, что ВОЗ рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса Европейского регионального бюро в Москве.

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Марина Совина
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