ФСБ опубликовала архивы об изъятии у немецких шпионов денег на 150 танков Т-34

«Смерш» изъял у немецких агентов более 27 миллионов рублей в годы войны

Во время Великой Отечественной войны советская контрразведка «Смерш» изъяла у немецких шпионов более 27 миллионов рублей — их хватило бы государству на выпуск более чем 150 танков Т-34. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным архивных документов ФСБ России, которые были опубликованы в преддверии Дня Победы, с лета 1941 по весну 1942 года немецкая военная организация «Абвер» отправляла в советский тыл своих разведчиков на срок от двух недель до одного месяца. «При этом агентам выдавались весьма скромные денежные средства — от двух до пяти тысяч рублей советскими дензнаками», — рассказали сотрудники ведомства.

Они отметили, что с осложнением ситуации на фронте «Абвер» перешел к более тщательной подготовке агентов, и срок забрасывания увеличился — в результате им выдавались уже значительные денежные средства в советских рублях, а иногда и в другой валюте, например долларах и фунтах стерлингов.

Как отмечают эксперты, первые крупные деньги от немецких шпионов отечественные спецслужбы получили во время радиоигры «Монастырь — Березино», которая дезинформировала германскую разведку о планах Красной армии. В ходе данной операции было изъято 57 тысяч рублей — средства были переданы в Госбанк СССР.

После этого было создано Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР. В ФСБ пояснили, что с момента образования организации до окончания войны было изъято и передано государству 27 миллионов 63 тысячи 377 рублей 36 копеек. «Стоит задать вопрос, что можно было приобрести из вооружения на эту сумму. Известно, что стоимость производства одного танка Т-34-85 в 1944 году составляла 179 тысяч рублей. Получается, что на деньги, изъятые у агентов германских спецслужб, в СССР можно было построить 151 танк Т-34-85. В 1944 году в танковом полку по штату находилось 35 танков, то есть можно было полностью вооружить более четырех танковых полков», — отметили они.

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