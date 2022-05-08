В Минске рассказали о находящейся под «ядерным зонтиком» России Белоруссии

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич рассказал о пользе «ядерного зонтика» России

Минск сделал стратегический выбор в пользу союзных отношений с Россией, и при этом Белоруссия не опасается за свой суверенитет, рассказал заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ОНТ.

По его словам, военно-политические отношения двух государств давно закреплены на самом высоком уровне. Как уточнил дипломат, они являются гарантом безопасности каждого гражданина Белоруссии. Он призвал не бояться тесной интеграции с Россией. «Когда говорят, что интеграция с Россией — это прямой путь к потере белорусского суверенитета, да ничего подобного. В Белоруссии никак не меньше суверенитета, чем у Бельгии, Чехии или у кого-то еще», — объяснил он.

Амбразевич считает, что страны, находящиеся в союзе с государствами, обладающими значительным ядерным потенциалом, не являются уязвимыми для военных конфликтов. «Белоруссия осознанно пользуется возможностями ядерного зонтика России», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.