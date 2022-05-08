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Задержанный на Байконуре британский блогер вышел на связь

Задержанный на Байконуре блогер Бенджамин Рич рассказал, что его оштрафовали и отпустили

Кадр: bald and bankrupt / YouTube

Британский туристический блогер Бенджамин Рич, который был задержан на Байконуре, вышел на связь и рассказал об общении с полицией, сообщает Mash. По словам мужчины, его отпустили, полиция только выписала ему штраф и показала советскую мозаику с космонавтом.

«Сейчас я лежу в своем гостиничном номере, смотрю ТВ и ем доширак (красный, конечно же). Это непохоже на ГУЛАГ», — заметил блогер.

Штраф составил около пяти тысяч рублей. Разговор с полицией продолжался несколько часов. Британец пояснил, что пытался посмотреть на ракету «Буран» без специального разрешения.

Рич ведет на YouTube канал bald and bankrupt с 3,5 миллиона подписчиков, где рассказывает о своих поездках.

О задержании Рича, а также белорусской гражданки Алины Зелупа в субботу, 7 мая, сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — написал он.

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Платон Щукин
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